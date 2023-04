Fossoyeurs, un métier pénible qui ne séduit pas les Wallons: «Quand on est éclaboussé par les fluides d’un corps en décomposition et que ça atteint notre bouche, c’est difficile psychologiquement…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Être fossoyeur, c’est bien plus que « faire des trous et les reboucher ». Cette description a d’ailleurs le don de faire bondir Xavier Deflorenne, le « Monsieur Cimetière » de la Région wallonne. « C’est complètement faux ! C’est une charnière essentielle entre le cimetière et la population. À côté des enterrements, il doit gérer le cimetière, réaliser son entretien, s’assurer du suivi, sans oublier les exhumations techniques. »

Le problème, c’est que la vision simpliste du métier de fossoyeur est encore trop présente. En découle un manque de considération et de reconnaissance qui provoque une pénurie dans le secteur. « Il y en a qui changent de vocation, indiquant que le métier les bousille. Mais s’ils étaient mieux considérés, cela n’arriverait pas. Il y en a qui décident aussi de quitter une commune pour une autre, avec de meilleures conditions. »