Le Croatia Wandre débarque en force dans LaMeuse Foot: Nikola Lozina, Alan Brncic, Alexandre Bury, Philippe Hanoset et Romain Pierret en plateau ce mercredi soir (20h)

Une émission encore plus spéciale que d’habitude puisqu’il s’agira de la première fois que LaMeuse Foot reçoit autant d’invités en studio, preuve que votre émission est encore vouée à grandir.

Nikola Lozina, Alan Brncic, Alexandre Bury, Philippe Hanoset et Romain Pierret. Vous avez bien compté : ils seront cinq Croates à fouler notre plateau ce mercredi soir pour parler du sacre des Wandruziens acquis contre Minerois B au terme d’une saison où ils ont affolé tous les compteurs.

Dans cette 28ème émission, nous reviendrons sur les moments forts du Croatia Wandre en P3C qui s’est adjugé 24 succès en 27 matchs dans la série avec, pour le moment, 109 buts marqués pour 13 encaissés et un seul revers.

Il sera question des clés du sacre, de ses nouveaux transferts qui ont plus que répondu aux attentes, du coach Laurent Bodet qui a connu la dernière épopée croate en 2ème Provinciale, du président Nikola Lozina qui ne manquera pas d’évoquer sa passion pour le club de son coeur et les projets à venir, du folklore autour de l’une des grosses cylindrées de P3, du parcours en Coupe mais encore des cadres qui sont restés pour faire honneur au drapeau à damiers et le porter aux nues sur la scène du football provincial liégeois.