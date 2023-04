Élodie Frégé: «Je ne suis pas une compétitrice acharnée»

J’ai éclaté de rire ! Je trouvais ça drôle. J’ai revisionné quelques émissions, j’en ai parlé à mon entourage et j’ai surtout vérifié mes disponibilités avant d’accepter. Comme je n’ai pas prévu de monter sur scène avec mon groupe Nouvelle Vague cette année, tous les feux étaient au vert pour que je participe à « Mask Singer » en tant qu’enquêtrice. À la base, je ne suis pas très fan des déguisements. En revanche, je suis pour défendre le spectacle et la performance artistique. Cette émission, sous ses airs de grand cirque, respecte des valeurs qui sont chères à mon cœur.

Je ne suis pas très sûre de moi au départ mais je me révèle à travers mon intuition. Ma première sensation est souvent la bonne. Par exemple, j’ai tout de suite découvert l’une des stars internationales du casting. Je suis restée bouche bée en la découvrant. Cela dit, je suis plutôt du genre à aider mes partenaires plutôt que de batailler pour avoir la première place du classement. (Rires) Je ne suis pas une compétitrice acharnée mais plutôt une joueuse déchaînée. Ce rôle d’enquêtrice réveille une grande partie de ma fibre enfantine. Si on me proposait de rempiler pour une nouvelle saison, ce serait avec plaisir. Cette émission est très addictive.

En tant que chanteuse, vous avez l’oreille musicale. Vous partez avec une longueur d’avance, non ?

Il est vrai que j’ai l’oreille affûtée, mais pas que ! Comme je suis une grande éponge, il y a parfois trop d’informations à prendre en compte. Il faut s’attarder sur la voix, le costume, l’accent, les indices que l’on découvre avant la prestation, le choix de la chanson… J’avais le cerveau en compote à plusieurs reprises.

Si on vous avait proposé d’y participer en tant que candidate, vous auriez refusé ?

Oui, car j’ai un peu peur de l’étouffement. Je ne suis pas claustrophobe mais je ne suis pas à l’aise quand j’ai la sphère ORL enfermée. Par exemple, je ne peux pas faire de plongée. Je ne suis pas capable d’enfiler un masque qui englobe les yeux et le nez. J’ai eu une expérience de noyade qui m’a traumatisée il y a très longtemps. J’ai les poils qui se hérissent rien que d’en parler.

Comment avez-vous vécu cette aventure aux côtés de Michèle Bernier ?

Nous avons été très bien accueillies par Kev Adams et Jeff Panacloc, mais aussi par Camille Combal que je considère comme un athlète de haut niveau. Il dégage une énergie qui met tout de suite en confiance. Le feeling a été immédiat entre nous tous. J’avais déjà croisé Michèle mais je ne connaissais pas Kev et Jeff. J’ai aimé découvrir leur sensibilité. Les garçons sont très dangereux en tant qu’enquêteurs. Avec Michèle, on était comme deux gamines. On riait et pleurait au même moment. J’ai hâte de la revoir !

Et la musique dans tout ça ?

Ça fait 10 ans que je n’ai pas publié d’album solo. Certains disent que je me suis éparpillée, mais je dirais plutôt que je me suis épanouie différemment. Je travaille de façon assidue sur un nouvel album qui sortira, je l’espère, l’an prochain. Je prends mon temps car je suis désormais en autoproduction. Ça me donne plus d’aisance et de liberté.

Votre premier album fêtera ses 20 ans l’an prochain. Vous en gardez un bon souvenir ?