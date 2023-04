Dolce vita à l’italienne pour les enfants du prince Laurent

La princesse Louise et ses deux frères, les jumeaux Aymeric et Nicolas ont retrouvé en Italie les Bourbon des Deux-Siciles. Les deux familles sont très proches. On se souviendra que le prince Laurent, son épouse Claire et leurs trois enfants avaient fêté le nouvel an 2022 à Paris, avec la famille du prince de Bourbon des Deux-Siciles. La photo avait fait le tour du monde.

Cette fois, c’est une photo bien plus informelle que Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles a publiée sur ses réseaux sociaux. Grands sourires et gelati au pied (ou presque) du Colisée pour quatre jeunes gens manifestement très heureux de se retrouver.