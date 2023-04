Accusé d’avoir tenu des propos racistes en plein match, Dante Vanzeir prend ses distances avec son club

La partie face à San Jose Earthquakes a été interrompue à la 54e minute, durant 20 minutes, à la suite d’un incident entre un joueur de New York, qui semble être Dante Vanzeir, et Jeremy Ebobisse.

« Il a été porté à notre attention qu’un de nos joueurs a été l’auteur de propos racistes sur le terrain. Les Red Bulls prennent l’affaire très au sérieux et a rapporté les accusations à la MLS avec laquelle nous coopérons pour une enquête », a communiqué le club new-yorkais dans un premier temps.

Ce mardi, elle a communiqué une seconde fois. « Dante Vanzeir s’est adressé à ses équipiers ce matin et, pour éviter des distractions, va s’éloigner du club en attendant de plus amples informations ». L’ancien joueur de l’Union prend donc temporairement ses distances avec son club. Et ce, jusqu’à nouvel ordre !