ÉDITO – Salaires: qui va payer les 500€ de plus?

Or, aujourd’hui, les pièges à l’emploi restent beaucoup trop fréquents chez nous. La différence entre un salaire normal et l’addition des allocations et avantages sociaux est parfois très faible. Dans ces conditions, difficile de convaincre tout le monde que le chemin de l’emploi reste le meilleur pour l’équilibre des travailleurs, des budgets des familles et de la Sécurité sociale.

Mais derrière la formule « magique » des Libéraux flamands, se cache une réalité politique et économique plus complexe. Car pour concrétiser cette promesse, il faut à la fois travailler sur le salaire minimum et sur la pression fiscale – énorme – sur le coût du travail en Belgique. Or, le prochain défi sur la table du gouvernement fédéral n’est autre que la réforme fiscale. Une réforme qui doit trouver les bons équilibres entre maintien d’un filet social décent, refinancement de certains services publics et augmentation du salaire net des travailleurs. Tout cela en continuant à assainir les finances publiques. Pour atteindre ces objectifs, il faudra faire des choix : diminuer les dépenses sociales ou augmenter la pression fiscale, notamment sur tous ces secteurs qui bénéficient aujourd’hui de « niches » fiscales très avantageuses. C’est la différence classique entre la droite et la gauche. Sauf qu’en Belgique, elles sont assises dans la même majorité…