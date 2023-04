«Trop de noirs et de musulmans dans l’équipe»: énorme polémique autour de Christophe Galtier, accusé de racisme par l’ancien directeur de Nice!

Au mois de septembre dernier, Fournier avait déjà laissé entendre que Galtier avait commis des faits graves lors de son passage à Nice. « Si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe », avait-il déclaré.

« Il est arrivé dans mon bureau et a salué son fils [qui est également son agent, ndlr], qui m’a dit ’vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que ’oui’ et que je devais tenir compte de la réalité ’de la ville’ ; et qu’en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », a écrit Fournier, qui ne s’est pas arrêté là.