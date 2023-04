Meet my ARTS revient à Uccle avec de nouveaux événements: 350 artistes, 24 disciplines et 50 lieux différents à découvrir

Autrefois baptisé « Parcours d’artistes », ce rendez-vous récurrent et incontournable du printemps ucclois s’octroie un nouveau nom et renforce sa visibilité avec une meilleure signalétique et encore plus d’artistes et de nouveaux lieux.

Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, forgerons, vanniers, conteurs… ce sont plus de 350 artistes qui ont répondu présent pour cette nouvelle édition. Les artistes exposeront leurs œuvres chez eux ou dans leur atelier mais aussi dans des lieux phares à Uccle comme la Maison des Arts, le Centre Culturel d’Uccle, les bibliothèques communales, Het Huys, la Ferme Rose, le Moulin du Nekkersgat, l’Usine, l’IRSA, les Galeries Rivoli, La Lettre Volée, Arcane, Les Ateliers du Dieweg, Music Town, KunstnArt… Meet my ARTS, ce sont 350 artistes, 24 disciplines et 50 lieux différents à découvrir. Les deux week-ends seront également rythmés par de nombreuses animations ludiques et originales (atelier de vannerie, démonstration de forge, initiation au street art, spectacle, contes, concerts…) et se clôtureront en musique et autour du verre de l’amitié.