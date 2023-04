Kevin De Bruyne furieux d’être remplacé contre le Bayern: Pep Guardiola justifie son choix! (vidéo)

Interrogé sur ce changement après la rencontre, le coach de Manchester City a révélé qu’il s’agissait d’un choix tactique et qu’il n’y avait aucun souci de blessure pour KDB. « La décision est purement tactique », a avoué Guardiola au Manchester Evening News. « J’ai analysé la performance de l’équipe et j’ai pris cette décision. À ce moment-là, nous avions besoin d’une énergie supplémentaire de la part de Julian. Je suis là pour prendre des décisions et c’est ma plus grande qualité. »