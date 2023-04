À 14 ans, Eric mesure déjà 2m08: sa mère lance une cagnotte en ligne pour lui trouver une paire de chaussures pointure… 65!

Si Eric est loin d’être le seul au monde à mesurer plus de deux mètres, en ce qui concerne ses pieds, par contre, il est plus embêté.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Eric a un physique hors du commun. À 14 ans, l’Américain mesure 2,08 mètres et chausse… du 65 !

À un tel point que l’adolescent a dû, avec le soutien de sa famille et de ses amis, lancer une cagnotte en ligne afin de trouver une paire de chaussures à sa pointure. Aux États-Unis, faire faire une paire de chaussures sur mesure coûte pas moins de 1.500 dollars (1.400 euros), indiquent nos confrères de RTL.

L’appel à l’aide, lancé notamment par la maman d’Eric, a porté ses fruits. Puisque de nombreuses grandes marques de baskets ont répondu au jeune homme et se sont engagées à lui offrir des chaussures sur mesure.

Mais l’histoire d’Eric a également touché la légende du basket Shaquille O’Neal, l’homme au physique également très impressionnant. Mesurant 2m17 et pesant pas moins de 149 kilos, il a connu les mêmes soucis qu’Eric, puisqu’il chausse également du 65 ! « Il m’a dit qu’il savait ce que c’était d’être très grand et d’avoir du mal à trouver une paire à la bonne taille. Il va m’envoyer des chaussures et des sweats », a déclaré Eric à BFM TV.