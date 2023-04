Energie: la proposition choc de Vincent Van Quickenborne qui pourrait tout changer pour le consommateur, Testachats pas enthousiaste

Pour éviter des situations où une personne s’endette avec son avance mensuelle d’énergie, le vice-premier ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) veut supprimer les factures d’énergie anticipées. Sa contre-proposition : un relevé mensuel de la consommation exacte d’énergie. Depuis avril dernier, les cinq plus grands fournisseurs d’énergie de notre pays sont déjà obligés de proposer cette option. Selon Van Quickenborne, la facture mensuelle d’énergie devrait devenir la nouvelle norme. Pour l’instant, cela n’est possible que si vous disposez d’un compteur numérique à la maison.

Comme un abonnement télé

D’ici 2025, tout le monde devrait disposer d’un tel compteur numérique. C’est ce que sait l’expert en énergie Joannes Laveyne (UGent), qui voit les avantages d’une telle facture mensuelle. Il compare la facture mensuelle d’énergie à un abonnement de télévision ou de téléphonie mobile. « Là aussi, vous ne payez que ce que vous consommez », explique-t-il. Mais les factures mensuelles présentent aussi des inconvénients. « Notre consommation d’énergie est beaucoup plus faible en été qu’en hiver. Les paiements anticipés permettent de lisser les pics et les creux de notre consommation. Avec les factures mensuelles, les gens pourraient être choqués s’ils devaient soudainement recevoir des factures plus élevées en hiver », explique M. Laveyne.