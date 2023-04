Après un pique-nique, il va faire ses besoins dans les bois et quelques minutes plus tard, c’est le drame: pompiers et policiers débarquent en urgence, plus de 2.000 mètres carrés de forêt détruits!

de videos

Il venait de pique-niquer ce mercredi quand aux alentours de 15 heures, une envie pressante lui est venue. Il a voulu se soulage dans les bois et une fois qu’il avait terminé, le vacancier a mis le feu au papier toilette avec des allumettes, pour faire disparaître ses traces. Mais les flammes se sont propagées et voyant qu’il n’arrivait pas à éteindre le feu, l’homme a rapidement appelé les gendarmes et les pompiers. « On peut lui reconnaître ça », a déclaré Daniel Dejean, le maire de Castelnaud-la-Chapelle. « D’autres seraient partis sans rien dire », a-t-il ajouté.