Malmené et empoigné à l’Union Namur pour avoir voulu faire mon travail

Ce dimanche, lors du match Union Namur-La Louvière Centre, un nouveau palier a été franchi. Après le match, voulant au moins interviewer les joueurs de La Louvière, je me suis vu barrer le passage d’une porte grillagée par un steward aux ordres du président, alors que les autres journalistes avaient pu passer. Mettant le pied dans la porte, je suis finalement passé, non sans avoir été malmené, tiré par le pull et empoigné pendant plusieurs secondes par ce steward.

Une scène surréaliste, et du jamais vu en 15 ans de journalisme, pour ma part. Monsieur Annet, vos mesures sont ridicules, puériles et en plus inutiles, puisqu’on a les réactions du staff et des joueurs.