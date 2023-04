La police arrête deux femmes qui tentaient de cambrioler des habitations à Bruxelles

En effet, durant le courant de l’après-midi, une équipe pédestre des Trekkers (unité spécialisée dans la détection de vols) qui patrouillait dans le cadre de la prévention de vol a vu son attention attirée par deux femmes au comportement suspect dans la rue du Marché aux Poulets. Ces dernières sonnaient à toutes les sonnettes d’une habitation, puis poussaient la porte pour tenter de l’ouvrir. N’ayant pas réussi à entrer dans le bâtiment, elles ont continué de se déplacer et ont réessayé à deux reprises, quelques rues plus loin, mais sans succès.

Les deux femmes ont continué d’essayer d’entrer dans divers immeubles, et ont réussi à forcer la première porte d’un bâtiment grâce à une plaque en plastique. Elles en sont ressorties une quinzaine de minutes plus tard et ont continué leur chemin. Une équipe a alors continué la filature, tandis qu’une autre est restée sur place et a fait appel à une équipe de l’unité d’assistance spéciale (BAA UAS) afin de vérifier s’il y avait des traces d’effraction sur les portes des appartements dudit immeuble.