En froid avec Cristiano Ronaldo et le reste de son vestiaire, Rudi Garcia se serait fait virer d’Al-Nassr!

Selon les informations de la presse espagnole, Rudi Garcia ne serait plus l’entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ! Marca indique que l’entraîneur français aurait été démis de ses fonctions en raison de ses mauvais résultats récents, même si aucune officialisation n’a encore été communiquée par le club saoudien.

Le quotidien espagnol ajoute toutefois qu’outre la deuxième place d’Al-Nassr en championnat, la décision de se séparer de Rudi Garcia proviendrait également de tension avec le vestiaire. Et notamment avec Cristiano Ronaldo, qui ne serait pas d’accord avec les choix tactiques de son entraîneur selon As. Le quintuple Ballon d’Or estimerait qu’Al-Nassr a le potentiel pour pratiquer un football plus attrayant et efficace.