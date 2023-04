Handball – Playoffs de D1 | Le match entre Bocholt et le HC Visé BM va finalement devoir être joué!

Le match de la troisième journée des playoffs de handball masculin entre le Sezoens Achilles Bocholt et le HC Visé BM doit être joué. Cette décision a été prise par la Commission de Juridiction d’Urgence de l’Union Royale Belge de Handball mardi soir. Vendredi dernier, le secrétariat général de l’URBH avait sanctionné le Sezoens Achilles Bocholt d’un forfait pour avoir communiqué la date correcte du match contre le HC Visé BM, mais pas l’heure de début.

La Commission de Juridiction d’Urgence (C.J.U.) de l’URBH se réunit dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Dès que le HC Visé BM a alerté la fédération que Sezoens Achilles Bocholt avait commis une erreur, une tentative a été faite pour trouver un compromis. Le HC Visé BM ayant refusé, l’URBH a été contrainte d’appliquer le règlement à la lettre et le Sezoens Achilles Bocholt a perdu le match par forfait.

Lire aussi Handball – Playoffs de D1 | Révolte trop tardive du HC Visé BM face au Sporting Pelt

Le club limbourgeois ne s’est pas résigné à cette décision et a déposé une plainte vendredi soir. En conséquence, la C.J.U. s’est réunie mardi soir. Cette commission est composée de membres de la commission sportive, de la commission d’appel et de la commission des arbitres. La C.J.U. a décidé que le match entre le Sezoens Achilles Bocholt et le HC Visé BM devait être joué. Selon le règlement de l’URBH, cette décision doit être transmise aux parties concernées immédiatement après la réunion d’urgence, ce qui a été fait depuis. Le même règlement stipule que les motivations de la commission seront communiquées par la suite. Dès que les arguments seront connus, ils seront également rendus publics.

Réaction du club visétois

Du côté du HC Visé BM, on prend acte de cette décision. Georges Rensonnet, le secrétaire des Oies, attend néanmoins de recevoir les arguments et la motivation de la CJU concernant « une décision qui va à l’encontre du règlement et des valeurs de l’URBH. »