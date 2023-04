Cette photo montre la chanteuse Conchita Wurst et son manager

Une photo qui circule sur les réseaux sociaux prétend montrer le Premier ministre du Luxembourg avec sa "copine" lors d’un gala. L’image qui est relayée par plusieurs comptes est authentique, mais ne montre pas le dirigeant européen. Les personnes apparaissant sur la photo sont en réalité la chanteuse Conchita Wurst et André Karsai, son manager.

La photo publiée sur Facebook (1, 2, 3)et sur Twitter montre un couple en tenue de soirée, l’un en smoking, l’autre en robe blanche décolletée lors d’une rencontre mondaine. Toutes les descriptions qui accompagnent cette photo affirment qu’il s’agit du "Premier ministre luxembourgeois et sa copine".

Capture d'écran Twitter réalisée le 11 avril 2023

L’actuel Premier ministre luxembourgeois est Xavier Bettel, un homme politique membre du Parti démocratique. Il occupe cette fonction depuis le 4 décembre 2013. Une recherche sur Google avec son nom nous permet de retrouver plusieurs images de lui à différentes occasions et époques. En comparant la photographie circulant sur les réseaux avec celle de Bettel de l'AFP , il est facile de voir qu'il ne s'agit pas de la même personne.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel au sommet des dirigeants de l'UE à Salzbourg, en Autriche, le 20 septembre 2018 ( AFP / CHRISTOF STACHE)

Le rapprochement fait entre le couple de la photo et le Premier ministre du Luxembourg n’est pas fortuit. Celui-ci a en effet révélé son homosexualité en 2008 et s'est personnellement investi dans la défense des droits des personnes LGBT. En 2015, il est devenu le premier dirigeant de l’Union européenne à épouser une personne de même sexe, l’architecte belge Gauthier Destenay.

Or, la photo partagée sur Facebook et Twitter ne montre ni Xavier Bettel ni Gauthier Destenay. Une recherche par image inversée via Yandex et Google nous permet de retrouver plusieurs occurrences qui nous renvoient à la chanteuse autrichienne Conchita Wurst. De son vrai nom Thomas Neuwirth, elle s'est fait connaître en remportant le concours de télévision Eurovision en 2014. Parmi les résultats suggérés par le moteur de recherche Google, plusieurs liens nous ramènent à un évènement qui s’est tenu en 2019.

Il s’agit du bal de l'Opéra de Vienne et sur son compte Instagram, Conchita Wurst a partagé une photo d’elle dans sa robe de soirée blanche le 28 février 2019. Sa présence à cet événement a été rapportée par divers médias, comme on peut le voir ici et ici .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Conchita Wurst (@conchitawurst)

Grâce au hashtag dédié au bal de l’Opéra de Vienne cette année-là (#wieneropernball2019), nous retrouvons la photo virale où Conchita Wurst apparaît en compagnie d’un autre homme. Le compte Instagram leena.pilviniemi, qui partage le même cliché, indique que son auteur est le photographe autrichien Jeff Mangione (www.jeffmangione.com/).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leena Pilviniemi (@leena.pilviniemi)

Contacté le 7 avril par l’AFP, Jeff Mangione explique qu’il est bien "l’auteur de cette photo prise au bal de l’Opéra de Vienne 2019". Si le photographe ne peut confirmer l’identité de l’homme sur l’image avec Conchita Wurst, une recherche par image inversée via Google Image et les commentaires laissés par les internautes indiquent que l’homme sur l’image est le manager de l’artiste. Il s’agit d’André Karsai qui a partagé une photo de lui et de l'artiste le 1er mars 2019, toujours au bal de l’Opéra de Vienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par André Karsai (@andrekarsai)

De plus, en 2019, alors que de fausses rumeurs circulaient déjà, l’AFP (en espagnol) avait contacté l'équipe travaillant avec la diva autrichienne, et avait pu confirmer que l'homme foulant le tapis rouge avec elle était bien André Karsai , PDG de TNRB unstoppable GmbH , la société de Wurst. "Merci d'avoir vérifié les faits. Vous êtes le premier à nous poser la question ", avait alors déclaré M. Karsai à l'AFP.

L’autre élément qui confirme que le premier ministre Xavier Bettel n’est pas sur la photo avec Conchita Wurst est son agenda du 28 février au 1er mars 2019. Le 28 février, il participait à un évènement avec différentes chambres de commerce et le 1er mars, il accordait une interview à de jeunes reporters.

Cette photo de Conchita Wurst et de son manager André Karsai faussement utilisée pour présenter le premier ministre Xavier Bettel et son époux circule depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Cependant, la photo circule toujours de manière virale avec les mêmes descriptions faisant référence au "Premier ministre luxembourgeois avec sa copine".

Selon Lennie Nicollet, président de l’association HES LGBTI+, "diffuser ce genre de photos c’est la recherche d’une décrédibilisation des couples (et donc des personnes) LGBTI, en expliquant, par l’absurde, que les couples LGBT ne sont pas de ‘vrais couples’, mais des caricatures".

"C’est aussi une manière pour certains de venir re-justifier les rôles genrés, avec ce que doit être un homme, une femme, leurs accoutrements et fonctions. Et donc de reconfirmer que la ‘civilisation’ est attaquée dans ses fondements par les personnes LGBTI", ajoute Lennie Nicollet, contacté par l’AFP le 7 avril 2023.

En conclusion, la photo qui circule sur les réseaux sociaux n’est pas celle du Premier ministre luxembourgeois avec sa compagne. Il s’agit plutôt de la chanteuse autrichienne Conchita Wurst avec son manager lors du bal de l'opéra de Vienne fin février 2019.