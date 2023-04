«Un retour de flammes», «une réponse aux bombardements», «pour dissuader la coalition»… Les accusés du 22 mars s’expriment sur le but des attentats

« Je ne suis pas porte-parole de l’État islamique Madame mais pour moi, c’était une réponse aux bombardements en Syrie. Mais en réalité, les attentats ne stopperont pas les bombardements et les bombardements ne stopperont pas les attentats. On ne tue pas une idée, les bombes ne servent à rien. Les premiers temps, c’était une belle cause, défendre des hommes et des femmes. Mais quand le discours change, qu’on vous dit d’aller tuer des civils, ça ne va pas », assure Mohamed Abrini, qui ajoute qu’il était dans cet état d’esprit avant le 22 mars 2016.

de videos

Salah Abdeslam enchaîne : « On a pu vivre en paix jusqu’à ce que les limites sacrées soient dépassées. Nos gouvernements ont décidé de mener une opération militaire contre l’État islamique qui ne représentait pas une menace pour eux à l’époque. On a déchiqueté des hommes et des femmes, de pauvres enfants et on vient nous parler de moral, de dommages collatéraux ? C’est comme si la vie des musulmans ne comptait pas. Les pilotes d’avion qui ont bombardé Raqqa ne se retrouveront jamais dans un box d’accusés, ils ont été médaillés. Alors oui, il y a eu une réponse. La vague d’attentats en Europe avait pour but de dissuader la coalition de poursuivre son entreprise d’annihilation de l’État islamique. Je ne suis pas arrivé comme un débile dans le « 13 novembre ». J’ai été pris de compassion par nos frères musulmans et j’ai voulu les aider. »