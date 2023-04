Ancien beatmaker, DJ et ingénieur du son, le rappeur bruxellois Xcusemee continue de développer son univers avec le single «Okay Elvis»

De l’amour à la peine, du passé aux temps modernes, souvent inspiré de faits réels, l’univers d’Xcusemee est comparable à un livre de contes dont il en est l’auteur et le protagoniste. De par ses mélodies apaisantes, soigneusement posées sur des percussions rythmées et bouncy, Xcusemee n’a qu’un seul but : transmettre des émotions et une expérience riche en douceur à ses auditeurs.