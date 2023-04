Éric Antoine surprend le Forum de Liège par un savant mélange d’humour et de magie

L’humoriste et magicien français Éric Antoine était présent ce mardi au Forum de Liège avec son spectacle « Grandis un peu ! ». Durant deux heures, l’artiste, né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains, a fait rire la mythique salle. Un moment de détente absolu.

Sans surprise, le spectacle qu’il défendait à Liège abordait le thème de la maturité. Sur le site Internet du Forum de Liège, on peut lire les mots d’Éric Antoine : « Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu. S’il serait heureux de passer un moment avec moi. S’il rigolerait à mes pitreries. S’il serait d’accord avec mes choix. S’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés. Si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos, si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres… Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble ! » »