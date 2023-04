Course-poursuite avec la police à Eupen: le conducteur était drogué

Ce lundi 11 avril, un service de la zone de police Vesdre-Gueule croise une voiture suspecte à Eupen, à Olengraben.

« Le service de police fait demi-tour et suit la voiture en direction de la ville basse. La voiture s’engage à une vitesse excessive sur le Selterschlag et sur le parking du Quartumzenter. Là, elle fait ce que l’on appelle un “U-turn”, un virage rapide en arrière, et heurte une pierre. La voiture est alors immobilisée et les deux occupants de la voiture prennent la fuite à pied. La fuite se fait en partie à travers la colline », raconte la police dans un communiqué.