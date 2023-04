«Les Égyptiens avaient de l’électricité»: Gims réécrit l’Histoire et affirme que les pyramides… servaient d’antennes! (vidéo)

Aujourd’hui, et grâce à Booba qui en a partagé « les meilleurs moments » sur Twitter, des extraits de l’entretien de Gims sur la chaîne YouTube du Chairman font polémique. L’artiste s’y improvise alors professeur d’histoire et enchaîne les inepties.

Nous vous en parlions le 23 mars dernier. Lors du 113e épisode du « OuiHustle », Gims a révélé préparer un concert exceptionnel à l’U Arena de Nanterre. Avec Ninho, Damso ou encore Koba LaD, le rappeur va inviter plusieurs de ses confrères francophones d’origine congolaise. Le but de cet événement qui se déroulera devant près de 40.000 personnes ? Verser l’intégralité des fonds à des associations congolaises.

Le chanteur congolais évoque notamment le continent africain, le comparant à « Wakanda », ce pays fictif présent dans l’univers Marvel, et connu pour posséder un gisement naturel du métal de fiction le vibranium ainsi que pour son ex-dirigeant, le monarque et super-héros appelé la Panthère noire. « L’Afrique, c’est Wakanda, bordel ! À l’époque de l’empire de Koush (qui s’étend du VIIIe siècle avant J.-C. jusqu’au IVè siècle après J.-C.), il y avait de l’électricité. Les pyramides qu’on voit là, au sommet il y a de l’or, l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes, les gens avaient l’électricité (…). La science, que (les Égyptiens) avaient, dépasse l’entendement et les historiens le savent », lâche Gims, avec beaucoup d’assurance.