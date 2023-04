Les 14 finalistes des Trophées Incidences 2023 en Brabant wallon sont enfin connus!

Face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels est confrontée la société actuelle, le Brabant wallon est déterminé à concilier de façon équilibrée les réflexions, les orientations et les décisions d’aujourd’hui pour préserver les générations de demain. Depuis plusieurs années, il entend ainsi contribuer à relever les défis majeurs qui nous attendent, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, le déséquilibre des richesses, l’épuisement des ressources naturelles ou encore la préservation de la biodiversité.

« À l’instar des éditions précédentes, nous avons eu plaisir à découvrir des projets porteurs pour notre province et bien au-delà. Les candidats ont fait preuve d’enthousiasme, de créativité, de motivation et nous pouvons nous réjouir de la dynamique éco-innovante qui s’inscrit d’années en années en Brabant wallon », déclare Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Economie et de l’Agriculture.