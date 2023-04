Charles De Ketelaere espère recevoir du temps de jeu contre Naples: «Je veux être le plus performant possible, le plus rapidement possible»

L’AC Milan accueille Naples ce mercredi, dans le duel 100 % italien des quarts de finale de la Ligue des champions. Un choc très attendu, dans lequel Charles De Ketelaere espère recevoir du temps de jeu, même s’il ne sera vraisemblablement pas titularisé par Stefano Pioli. Auteur d’un seul petit assist depuis son arrivée l’été dernier, De Ketelaere peine à s’imposer à Milan, où il avait été acheté pour plus de 30 millions d’euros. « Pour moi, la saison n'a pas été très positive », avoue-t-il au micro de Pickx Sport. « Mes attentes étaient plus élevées que ce que j'ai apporté jusqu'à présent. Zéro but... J'espérais évidemment plus ».

de videos « Le niveau est de toute façon plus élevé ici », a-t-il ensuite expliqué. « Je me suis retrouvé dans une équipe différente, avec un style de jeu différent. Ces facteurs se sont combinés pour me mettre dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Comme je n'ai pas marqué depuis un certain temps, il est évident que je ne déborde pas de confiance. »