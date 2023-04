Craig tombe littéralement de sa chaise en ouvrant son sachet de bananes: «J’étais juste sous le choc, elle portait un énorme sac d’œufs» (photo)

Et il a eu un deuxième choc quand il a remarqué que l’araignée portait avec elle son sac d’œufs, pouvant contenir jusqu’à 200 bébés. « Je ne pensais pas que j’avais peur des araignées jusqu’à présent, mais il s’avère que j’ai peut-être développé une phobie », ajoute-t-il.

Craig Harrison, un Britannique de 35 ans, a fait un bond quand il a déballé son sachet de bananes acheté chez Tesco, en Angleterre. « Au début, j’étais juste sous le choc. J’ai trébuché en arrière et j’ai perdu l’équilibre », explique le trentenaire, qui est en fait tombé nez à nez avec une araignée géante.

La London Zoological Society a analysé l’animal et a déduit qu’il s’agissait d’une espèce d’araignée qui est attirée par les bananes et aime s’y cacher. Si la morsure n’est pas mortelle pour l’homme, le venin peut en revanche provoquer des palpitations cardiaques, des vomissements et des maux de tête.