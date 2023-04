Assassinat de Jean-Yves Wargnies aux assises: Domenico l’asocial et Jean-Yves le touche-à-tout artistique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois ans après le drame, c’est le temps du procès: Domenico Puddu, 70 ans, est accusé d’assassinat. S’il admet avoir tiré à plusieurs reprises en direction de Jean-Yves Wargnies qui travaillait sur le toit de son habitation et l’avoir ensuite poursuivi dans la rue pour l’achever, il explique et justifie son geste par le bruit des travaux: « Je l’avais déjà prévenu ». De fait, il l’avait menacé 3 ans plus tôt: « Si tu fais du bruit, je te mets un coup de fusil ».

Ces deux-là avaient des personnalités totalement opposées, comme l’ont relaté les enquêteurs chargés des « enquêtes de personnalité ».