«Grease: Rise of the Pink Ladies»: que vaut la série dérivée du film-culte «Grease»?

Du « Girl Power », de la diversité et un côté sociétal : même si elle se passe dans les années 50, cette préquelle brille par sa modernité, tout en nous replongeant dans l’ambiance surchauffée et très musicale du Lycée Rydell.

S’il y a bien un film qu’on peut qualifier de culte, c’est « Grease » ! Sortie aux États-Unis le 16 juin 1978, soit il y a presque quarante-cinq ans, cette « petite » histoire de lycéens américains, faite de romance, de cuir, de bagnoles et de musique (géniale !) bien sûr, qui se passe fin 1958-début 1959, a été un carton ! Il a coûté six millions € et en a rapporté 366 millions ! Il n’en fallait pas tant pour propulser au firmament son trop beau couple d’acteurs, John Travolta alias Danny et Olivia Newton-John alias la jolie Australienne Sandy. On s’en souvient, au très secoué Lycée Rydell, le premier était le leader des T-Birds, un gang de « greasers » (nous allons y revenir) en blousons de cuir noir. Quant à la seconde, d’abord très proprette, elle finissait par rejoindre les « Pink Ladies », groupe de filles délurées et rebelles dont la meneuse était une certaine Betty Rizzo, jouée par Stockard Channing. Dans « Grease 2 » sorti en 1982, Stephanie, le personnage de Michelle Pfeiffer, fait aussi partie de ces fameuses « Pink Ladies », qui sont aujourd’hui au centre d’une série du service de streaming Paramount +.

Elle a pour titre « Grease : Rise of the Pink Ladies » et, annonçons-le d’emblée, on y retrouve toute l’ambiance des films, à commencer par des intermèdes musicaux et dansés de très bonne tenue, pour ne pas dire réjouissante. Il s’agit donc d’une préquelle, qui démarre au début de l’année scolaire 1954-1955, à Rydell évidemment, où sévit déjà la directrice McGee, à la tignasse indescriptible, qui a ici les traits de Jackie Hoffman.