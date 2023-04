Le «Bonus emploi» de 500 euros proposé par l’Open VLD divise: «De l’hypocrisie libérale», «une proposition inapplicable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En marge de son congrès de mai, le parti flamand libéral du Premier ministre a dévoilé ses mesures pour inciter au travail et atteindre un différentiel de 500 euros net à la fin du mois entre celui qui travaille et celui qui bénéficie du chômage.

de videos

Pour le PTB : « De l’hypocrisie libérale »

> Du côté du PTB, on nage avec ces propositions dans « l’hypocrisie libérale ». « Ils disent vouloir diminuer les taxes sur le travail mais, avec les propositions sur la table et ce que fait actuellement le gouvernement, on ne fait qu’augmenter les taxes, notamment sur la consommation », estime la députée Sofie Merckx. « On prend de la main droite ce qu’on fait semblant de donner de la gauche », ironise le président du parti, Raoul Hedebouw.

Lire aussi Un «Bonus emploi» de 500 euros? Les pistes du gouvernement pour augmenter l’écart entre les travailleurs et les chômeurs!

« On l’a vu avec les accises sur l’énergie qui pèsent sur les personnes qui ont de petits revenus. On le voit avec la TVA qui passerait de 6 à 9 % sur une série de produits comme les pâtes », ajoute Sofie Merckx. Pour le PTB, le problème est surtout que les salaires sont trop bas.