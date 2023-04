Procès des attentats à Bruxelles: son passage en Syrie a été «un point de bascule» pour Sofien Ayari

«Quand je suis parti de chez moi (en Tunisie, NDLR), je suis parti en Syrie, je ne suis pas venu ici», a expliqué Sofien Ayari ce mercredi lors de l’interrogatoire croisé des accusés. «Ce que j’ai vécu personnellement là-bas a changé quelque chose en moi. Des amis sont morts dans mes bras, j’ai vu des corps déchiquetés mais voilà, c’est la guerre, c’est comme ça, c’est une logique que je peux comprendre.» de videos «Mais quand j’ai été blessé, on m’a emmené à l’hôpital à Raqqa et ce que j’ai découvert là-bas a été un point de bascule. Ce n’était plus la guerre, c’était autre chose, c’était des bombes qui tombaient sur des hommes, des femmes, des enfants,...», a-t-il poursuivi. «Je n’ai jamais ressenti une haine pareille. J’avais le cœur brisé comme vous dites ici. J’étais fou de rage.»

Le témoignage de François Hollande Et l’accusé d’évoquer le témoignage du président français de l’époque, François Hollande, au procès des attentats de Paris. «Il a dit qu’il n’y avait pas de victimes civiles (en Syrie, à la suite des frappes de la coalition internationale, NDLR) à sa connaissance ! C’est prendre les gens pour des débiles ! J’ai l’impression qu’on ne condamne que d’un seul côté. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.»

«Est-ce que c’est vraiment mieux maintenant que l’État islamique n’est plus là?», s’est interrogé Sofien Ayari. «Moi, je souhaite que ça n’arrive plus jamais, mais que ça n’arrive plus jamais des deux côtés, voyez-vous? Il faut que les personnes qui prennent ces décisions aient le courage d’aller sur le terrain. Regardez tout ce qu’on a fait ici après les attentats, les procès... Combien y a-t-il eu de procès pour les morts en Syrie et en Irak ? Ça en dit long sur la valeur de la vie humaine», a conclu l’accusé.

Même affirmation Salah Abdeslam a, lui aussi, affirmé que les agissements de la coalition internationale en Syrie étaient à l’origine de ses actes. «Autrefois on se respectait, on vivait ensemble pacifiquement jusqu’à ce que nos dirigeants prennent des décisions désastreuses qui ont eu des conséquences irréversibles», a déploré celui qui devait se faire exploser le 13 novembre 2015 à Paris. «Ils ont attaqué l’État Islamique alors qu’à cette époque ce n’était pas une menace pour l’Occident.»