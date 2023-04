Les artistes de Middelkerke participent au salon d’ensemble

Cette année, plus de 50 artistes et une centaine d’œuvres font le bonheur des amateurs d’Art. Parmi les artistes, on soulignera la présence d’une dizaine d’artistes venus de Middelkerke, commune jumelée avec celle de Vresse. Lors du vernissage, plusieurs étaient d’ailleurs présents ainsi que Dany Creve, (Président de Kreativa) et Christiane Van Preat, trésorière.