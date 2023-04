Inauguration d’une passerelle sur l’Iwoigne

C’est en présence des autorités communales, de membres Groupe Chemins et Sentiers Publics de Ciney, des étudiants et leurs professeurs de St Jo qui ont réalisé le pont et de nombreux habitants de Chevetogne et de marcheurs qu’a été inauguré le pont en fer à Enhet.

Marc Petit du Groupe Chemins et Sentiers Publics de Ciney a refait tout l’historique de la construction de ce pont en fer : « en 2019, la ville de Ciney lançait son premier Budget Participatif et le Groupe Sentiers décidait d’y participer avec le projet intitulé reconstruction du pont de fer sur l’Iwoigne à Enhet, hameau de Chevetogne. Auparavant, l’endroit comportait en effet un pont de fer dont les anciennes culées sont encore partiellement visibles, ainsi qu’une poutrelle de fer dans le cours d’eau. Les objectifs du projet de 5.000€ de budget (3 autres lauréats en 2019) étaient d’offrir une nouvelle promenade en boucle au départ du cimetière, de réhabiliter un patrimoine disparu, et, de manière générale, d’étoffer l’offre de mobilité douce dans la région. La particularité du projet était aussi de collaborer avec l’Institut Saint Joseph de Ciney pour la construction de la passerelle qui a été réalisée par les élèves de la section technique, dans le cadre de leur formation. Ils étaient encadrés par Thomas Cornet, Jonathan Focant et Gaëtan Laloux, leurs professeurs. »