Les voleurs s’emparent de… 150 bouteilles de vin dans un garage à Herstal et les revendent dans un night-shop!

Les deux suspects ont pu être repérés grâce aux images de caméras de vidéosurveillance installées dans la propriété. Après une visite de police à leurs domiciles, une partie du butin a pu être découverte chez une amie de l’un d’eux. Le reste du vol a, quant à lui, été retrouvé dans… un night-shop, au sein même des rayons, présentés à la revente, et qui appartient à l’un des voleurs.

Il s’agit de deux hommes, né en 87 et 91. L’un est « archi » connu de la justice et présente d’ailleurs plusieurs condamnations pour des faits similaires. Mais six autres dossiers l’attendent encore en mai prochain… Son compagnon de méfait, lui, présente quelques condamnations en matière de roulage.