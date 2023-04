Bigflo parle de la nouvelle génération dans le rap français: «Et si le vrai âge d’or était à venir?»

Tous les fans de hip-hop vous le diront : l’âge d’or du rap français est situé dans la décennie 1990-2000. Sauf que cette période, marquée par la productivité en termes d’écoles de rap, peut de plus en plus être aisément comparée à celle que nous vivons aujourd’hui. Un artiste, et pas des moindres, a d’ailleurs récemment fait cette comparaison sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Bigflo s’est en effet exprimé sur la nouvelle génération dans le rap français. Pour le rappeur toulousain, en pleine tournée avec son frère de Oli, le « vrai âge d’or » serait même peut-être « à venir ». « On a vraiment de la chance d’assister à la naissance de cette nouvelle génération de rappeurs, créatifs et novateurs. C’est tellement prometteur pour la suite. Et si le vrai âge d’or était à venir ? », écrit l’interprète de « Dommage ».