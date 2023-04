Le waterbus reliant Vilvorde à Bruxelles a transporté plus de 45.000 personnes en 2022

En 2013, le waterbus transportait quelque 8.000 personnes sur base annuelle. A l’époque, celui-ci n’était cependant en service que les mardis et jeudis. Depuis 2014, le waterbus circule également les mercredis et, depuis 2017, il circule tous les jours de la semaine du 1er mai au 31 octobre. Des excursions sont également organisées les samedis et dimanches en période estivale.

Comme chaque année, les balades sur l’eau débuteront le 1er mai. Le waterbus partira du Steenkaai à Vilvorde pour se rendre au Quai des Péniches à Bruxelles. Le trajet dure environ une heure en comptant quelques arrêts.