Des activités afin de permettre aux Pepins de renouer des liens après les inondations

Si l’ASBL Peps existe depuis plusieurs années, elle est redevenue particulièrement active après les inondations qui ont grandement impacté Pepinster et d’autres communes de notre région. Depuis, les responsables de l’association ont mis en place des activités à thème afin de permettre à ceux qui le désirent de se retrouver et de passer un bon moment ensemble.

Lire aussi De bonnes nouvelles pour la crèche KiddyChouette à Verviers: «on est en plein pourparlers»

On retrouve plusieurs ateliers et activités diverses. Que ce soit du tricot, du scrapbooking, du tissage, de l’art texturé, la décoration de cailloux, des excursions plusieurs fois par an… « Notre objectif est de pouvoir permettre aux personnes venant aux ateliers de recréer du lien social », souligne Julie Beckers, administratrice de l’association. « Il y a encore pas mal de personnes qui subissent les impacts des inondations et qui ne sont pas encore sorties d’affaire. L’atelier tricot doit par exemple permettre aux femmes qui y viennent de réaliser une grande couverture d’ici la fin d’année. On réalise aussi des ateliers tissage où l’on décore des cadres, on réutilise aussi des matériaux de réemploi, des vêtements abîmés… L’idée est bien de passer un moment convivial par le biais de ces ateliers. On a souvent une dizaine de personnes lors de ceux-ci. »