L’EstiRire revient en mai, au château Brunsode de Tilff

Quatre jours (3 soirées et un après-midi) concoctés par Fernand Rousseau et ses acolytes, dédiés aux humoristes francophones, qui sont autant l’occasion de (re) voir des artistes internationaux et locaux reconnus que de rencontrer les meilleurs espoirs de la région. Pour ces derniers, vous serez vous-même le jury qui élira le vainqueur des Coups de Pouce.

Ce sera d’ailleurs le retour, pour l’ouverture du festival, du vainqueur de l’édition précédente, le très local (Esneutois) Maxence Rader. Pierre Aucaigne alias Momo, toujours à la recherche de sa valise et pas calmé du tout (il est pourtant Suisse !), tiendra l’affiche ce même soir (jeudi 04/05), après l’humour champêtre d’Olivier Vidick.