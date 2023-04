Quatre points d’arrêt en «sursis» sur la ligne 130a qui relie Charleroi-Erquelinnes: Marchienne-Zone, Hourpes, Labuissière et Erquelinnes-Village

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Conseil d’administration de la SNCB s’est réuni le 31 mars dernier pour décider d’une série de mesures en lien avec le nouveau plan de transport qui entrera en vigueur en décembre prochain. Ce plan de transport 2023-2026 est pour le moins ambitieux : plus de 2.000 trains supplémentaires par semaine d’ici trois ans, développement de l’offre autour de grandes agglomérations, nouvelle connexion à l’aéroport de Charleroi via Fleurus et Luttre… De son propre aveu, ce plan serait le plus ambitieux que la SNCB ait jamais connu.

Pour ce faire, la société ferroviaire dit devoir optimiser le nombre de points d’arrêt, autrement dit : en supprimer. 22 pour être exact, essentiellement en Wallonie, dont un à Beignée et quatre sur la ligne 130a, reliant Charleroi-Central à Erquelinnes : Marchienne-Zone, Hourpes, Labuissière et Erquelinnes-Village.

Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir les acteurs locaux comme le comité de ligne 130a.