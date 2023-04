Mélissa, infirmière scolaire se confie sur France 2: «Je soigne les maux avec des mots»

« Ouh là là, moi, j’étais une mauvaise élève, à tel point qu’un professeur ne s’est pas gêné pour me dire que j’étais bonne à rien et qu’au mieux, je ne serais que couturière. Aucune école ne voulait de moi à cause de mes notes. Mais comme on reconnaissait que je me débrouillais bien à l’oral, on m’a orientée vers la vente. J’ai donc travaillé comme assistante commerciale de mes 21 à mes 25 ans. Honnêtement, je n’aimais pas ce que je faisais. Puis, un jour, j’en ai eu assez et je me suis dit qu’il fallait que je fasse ce que j’aimais vraiment, et j’ai toujours aimé être entourée d’enfants.

« En pleine recherche de reconversion, j’ai visité un salon de services d’aide aux personnes. Et là, c’est dingue, mais je me suis cognée à une femme qui était la représentante du métier d’infirmière chez Pôle Emploi. Elle m’a parlé du fait qu’on pouvait l’exercer dans un cadre scolaire. J’ai donc décidé de reprendre des études à 26 ans et je me suis inscrite aussi à une formation d’assistante d’aide de vie aux familles. Puis, j’ai fait trois semaines de stage en maison de repos, et j’ai adoré ! J’ai pu aider et accompagner les gens. Ma bonne humeur leur faisait du bien. En parallèle, j’ai préparé et obtenu mon diplôme.