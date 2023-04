Un week-end festif pour mettre à l’honneur notre belle campagne

Destiné à mettre à l’honneur la région, cet événement se décline en des animations variées, autant artistiques que festives : balades, spectacles, expositions, musique, ateliers… Un programme haut en couleurs, qui ravira petits et grands !

Pendant deux jours, le samedi 6 et dimanche 7 mai, les villages de la Commune de Remicourt vont accueillir de nombreuses activités pour partager des moments en famille, entre amis et profiter du cadre de vie qu’offre la Hesbaye.

Le samedi, découvrez l’histoire de la Hesbaye grâce à une visite guidée du musée, baladez-vous l’après-midi en vous initiant à la photo, venez boire un verre et manger de délicieux hamburgers à la cafétéria du Centre culturel ou encore assistez au spectacle « Nourrir l’humanité – Acte II » de la Cie ADOC.

Le dimanche, la salle et la place de Momalle vont s’animer dès le matin ! Venez manger un pain saucisse en profitant de l’ambiance assuré par la fanfare « Les Marteaux », parcourez une exposition de peintures et sculptures, promenez-vous soit à pied soit en calèche dans les rues, initiez-vous au jardinage… Les enfants, quant à eux, pourront se retrouver autour de jeux en bois, se faire grimer, participer à des ateliers créatifs, assister à un spectacle original « Le four à bois, la caravane passe »…