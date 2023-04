Benoît Poelvoorde en couple avec une célèbre animatrice belge: un projet à découvrir très bientôt sur RTL tvi

Dans la série « Smartphone », Bérénice Bourgeuil forme un couple avec… Benoît Poelvoorde. Voici le pitch diffusé par RTL : « On passe nos vies à regarder nos portables. Et si eux aussi nous observaient ? ’Smartphone’ est un programme humoristique. Son originalité, c’est son point de vue : celui, unique et systématique, du smartphone. »

La fiction n’est pas toute neuve puisqu’elle a déjà été diffusée sur Divetissez-VOO, début 2022.