Thierry Henry vole au secours de Romelu Lukaku après son exclusion en Coupe d’Italie: «J’aurais fait pire que lui si j’avais été ciblé sur un terrain»

L’exclusion de Romelu Lukaku lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan continue d’alimenter la polémique. Le Diable rouge, qui avait été victime de cris racistes venant des supporters adverses, avait ensuite écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion, à cause de sa célébration après avoir inscrit un penalty. Il a ensuite été suspendu pour une rencontre par la fédération italienne.

Une décision qui ne passe pas pour Thierry Henry, qui regrette les sanctions à l’encontre du Diable rouge, victime de racisme. « C’est partout, ça l’a toujours été et ça la sera toujours. Avant c’était isolé, maintenant c’est dans le stade entier, on peut le voir », explique-t-il au micro de CBS Sports. « Je reviens sur le bon sens encore. Là, ça ne peut pas être du bon sens quand tu vois ce que le gars (Lukaku, ndlr) entend et qu’il demande juste au public de se taire. Il prend un carton jaune, vraiment ? À cause de ça ? Pourquoi le bon sens ne vient pas jouer ici si tu as un peu d’empathie ? Si tu ne sais pas ce que veut dire empathie, regarde dans un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. »