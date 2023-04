Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était en mars dernier. Samuel Cogolati, député fédéral Ecolo, affirmait avoir été la cible d’une cyberattaque de la Chine.

On apprend aujourd’hui que le Premier ministre a bel et bien confirmé l’alerte d’une cyberattaque potentiellement liée à la Chine. Car il faut rester prudent. Un diplomate nous expliquait récemment : « lorsqu’on est sûr à 100 % qu’une cyberattaque vient de tel ou tel pays, on parle d’attribution. On attribue l’attaque au pays qui l’a lancée. Ce n’est pas anodin en termes de relations diplomatiques ».