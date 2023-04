Le cannabis bientôt légal en Allemagne: des ministres y sont favorables

Les ministres Karl Lauterbach et Cem Ôzdemir proposent des assouplissements sur la base d’une intention de la coalition au pouvoir composée des sociaux-démocrates (SDP), des libéraux (FDP) et des Verts. En outre, des dispositions spéciales seraient prévues pour les associations où le cannabis pourrait être cultivé et consommé légalement.

À l’origine, la légalisation complète et l’introduction de magasins de cannabis spécialisés étaient sur la table du gouvernement, mais cette idée a été abandonnée. Toutefois, dans une deuxième phase d’assouplissement, des essais de vente de ce type seraient menés dans certaines régions.