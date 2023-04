Suspension probatoire pour l’incendie volontaire d’une habitation à Florennes: «Les policiers ont retrouvé le bidon d’essence qui a servi à bouter le feu et une poupée de l’autre côté de la chaussée» (vidéo)

Le tribunal correctionnel de Dinant a accordé ce mercredi la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour une durée de quatre ans à un homme poursuivi pour un incendie volontaire commis le 30 octobre 2020 à Florennes.

Le prévenu avait aspergé la porte d’entrée d’une habitation avec de l’essence et y avait bouté le feu. Une vitre de la porte s’est brisée avec la chaleur et le bas de la porte et le châssis ont été abîmés. « De l’autre côté de la chaussée, les policiers ont retrouvé le bidon d’essence qui a servi à bouter le feu et une poupée », précisait le parquet de Namur. Poupée sur laquelle l’ADN du suspect a été retrouvé.