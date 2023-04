La Régie communale autonome louviéroise devient «Devllop» et inaugure un guichet d’accueil aux investisseurs de tous bords

Peu de Louviérois cernent le travail de la Régie communale autonome louviérois mise sur pied il y a 20 ans déjà. Et pourtant, on doit souligner sa gestion et sa filiation du Point d’Eau et du Louvexpo, ainsi que la création d’une trentaine de logements dans l’entité. On parle aussi de la création de maternités commerciales en centre-ville et la coordination des études de projets pour la Ville. C’est aussi la RCA qui prendra en charge la gestion des parkings louviérois et qui se voit confier le pilotage du dossier relatif à la redynamisation du centre-ville.