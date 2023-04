«Inkredible» a ouvert ses portes dans la rue Soeurs-de-Hasque et se positionne comme la référence des arts graphiques et urbains à Liège

Fermé en décembre dernier après trois ans d’activités, le magasin « Chromatik » a un successeur dans la rue Soeurs-de-Hasque, à deux pas du Pot au Lait : « Inkredible ». Repris par trois passionnés, Laurence, Renzo et Némo, le magasin a ouvert ses portes en ce début de mois d’avril avec l’objectif de devenir la référence liégeoise en matière de graffiti et de matériel de tatouage, et également de mettre en avant des créations locales.

R.C.