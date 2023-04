«Il vit un drame», «J’ai peur qu’il se laisse partir»: Vincent Lagaf’ prend la défense de Pierre Palmade après son terrible accident (vidéo)

Le 10 février dernier, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de voiture à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ». Aujourd’hui, Pierre Palmade est libre, mais sous contrôle judiciaire.

de videos

Lire aussi Affaire Pierre Palmade: nouveau coup dur de taille pour l’humoriste après le grave accident de voiture

Rares sont les personnalités à s’exprimer sur l’affaire. Vincent Lagaf’ l’a fait, sur le plateau de « Quelle époque » avec Léa Salamé, demandant qu’on « foute la paix » à Palmade, après une blague jugée de mauvais goût par l’animateur emblématique du « Juste prix » sur TF1.