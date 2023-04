Quand la Ligue des talents devient la Ligue des enjeux: le sprint final est lancé en France

le RC Lens s’impose contre Strasbourg - Photonews

Derrière eux, Marseille semble perdre de la vitesse à l’approche de la ligne d’arrivée. Depuis la défaite 0-3 en championnat contre le Paris Saint-Germain, les hommes d’Igor Tudor semblent de plus en plus brouillons, et cela se traduit par des résultats en dents de scie. Véritable taulier de la défense marseillaise, Chancel Mbemba ne semble plus être un indiscutable depuis le retour de la trêve internationale. Plus haut sur le terrain, des joueurs importants de la première partie de saison comme Jonathan Clauss et Nuno Tavares n’affichent plus le rendement désiré sur les flancs. Plus la saison avance, plus Igor Tudor semble vouloir modifier une formule qui auparavant fonctionnait bien en ligue 1…

Monaco sur une île, une place pour 6 ?

Avec 6 points d’avance sur la 5ème place, les hommes de Philippe Clément semblent avoir une avance assez confortable sur les autres prétendants à l’Europe. Malgré une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain en février dernier, les Monégasques continuent à obtenir des résultats irréguliers avec des gestions de matchs assez hasardeuses. Après avoir mené 0-2 sur le terrain de Nantes le week-end dernier, les coéquipiers d’Eliot Matazo ont finalement concédé un match nul qui aura ses conséquences en fin de saison. Surtout qu’ils affronteront encore Lens, Lille, Lyon et Rennes dans ce sprint final…

AS Monaco - Photonews

Derrière les Monégasques, il semblerait qu’aucun club ne souhaite se détacher pour accrocher la dernière place européenne. Auteur d’une première saison encourageante sous les ordres de Paulo Fonseca, le LOSC semble être en bonne posture pour décrocher une place européenne en fin de saison. Après deux victoires convaincantes contre Toulouse et Lorient, les Dogues ont subi un coup d’arrêt le week-end dernier contre Angers, lanterne rouge du championnat. Derrière eux, Rennes fait du sur place après sa victoire de prestige au Parc des Princes avant la trêve internationale. Même si le calendrier semble assez clément, les rumeurs de départ de Bruno Genesio ne faciliteront pas la forme actuelle des Bretons. Pour terminer cette course à l’Europe, 4 clubs peuvent encore espérer accrocher la 5ème place même s’ils semblent partir de loin : Lyon, Reims, Nice et Lorient.

4 équipes pour un siège éjectable

Alors qu’Angers, Ajaccio et Troyes semblent être condamnés à la Ligue 2, 4 clubs sont encore concernés par la dernière place relégable. 6ème l’an dernier, Strasbourg vit une saison particulièrement compliquée et compte deux points de retard sur le premier non-relégable, Brest. Le prochain match de championnat contre Ajaccio sera capital pour les hommes de Frédéric Antonetti, pour se donner de l’air et pour définitivement condamner les Corses à la descente en Ligue 2. Juste devant, Brest compte deux longueurs d’avance mais peut nourrir quelques regrets suite au match nul concédé en fin de rencontre dimanche dernier sur le terrain de Reims.