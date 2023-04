L’agenda de la semaine à Spa et Jalhay

Theux. Théâtre Tout Public « In Solidum »

En 2017, cinq amis d’enfance s’introduisent dans une villa de vacances du Sud de la France. Ils y vivent une semaine de folie, ils sont sympas, touchants…, pourtant, en partant, ils mettent le feu à la piscine et à ses alentours. Un an plus tard, le jugement tombe : 122.475€ de dommages et intérêts à verser in solidum à la propriétaire de la villa. « In Solidum » : tous coupables et tous ensemble. Afin de payer leur dette, ils y vont de l’arnaque 2.0 : escroquerie virtuelle, arnaque à la nigériane, pillage des cœurs à prendre sur des sites de rencontre, chantage divers… Une vraie start-up de self-made men en cybercriminalité, avec ses codes et ses principes de Wall Street. Et miracle ! l’argent tombe du ciel… jusqu’au jour où…