Malmedy, plus propre aujourd’hui qu’hier

Vous l’avez peut-être constaté vous aussi : le dernier temps notre ville affiche davantage de propreté par rapport à il y a quelques années. D’un côté, il est vrai que le service Propreté de la ville semble plus prompt à intervenir et plus soucieux d’assurer des rues bien salubres (du moins dans le centre-ville) ; et puis il y eut récemment le Grand Nettoyage de Printemps. A ce propos, la commune tient à remercier les habitants qui ont participé à l’opération. Le service communal de la propreté donne des détails sur la participation des Malmédiens à cette édition du Grand Nettoyage, qui a eu lieu du 23 au 26 mars dernier.

181 sacs de déchets ont été ramassés au total : 90 sacs bleus PMC (papier-métal-carton) et 91 sacs gris (fraction résiduelle), plus l’équivalent d’une camionnette d’encombrants : métaux, bois, plastiques, pneus… qui ont été retirés de la nature par nos braves concitoyens. C’est une augmentation de 16 % par rapport à l’année passée, quand on avait récolté 156 sacs.